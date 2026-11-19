Аутор:АТВ редакција
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Позив полицијског службеника је врло сложен, тежак и захтјеван и Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске не заборавља своје припаднике страдале на дужности, истакао је министар Жељко Будимир.
"Тај однос показујемо кроз дужно поштовање према њиховим породицама", рекао је Будимир новинарима у Бањалуци на представљању монографије посвећене полицијским службеницима настрадалим током вршења службене дужности у периоду од 1996. до 2026. године.
Начелник Управе МУП-а за полицијско образовање Миле Шикман рекао је да је од 1995. године 39 полицијских службеника настрадало у вршењу службене дужности, а да су 782 припадника страдала у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Он је навео да је 16 полицијских службеника убијено на извршењу задатака, 19 их је страдало у саобраћајним незгодама, а четири су страдала од минско-експлозивних средстава обезбјеђујући лице мјеста.
"Монографија представља институционални облик свједочења да наши припадници нису заборављени и да ће, док је МУП-а Српске, постојати и сјећање на њих", рекао је Шикман.
Од посљедица активирања минско-експлозивног средства 2008. године је страдао полицијски службеник Радислав Чарапић из Новог Горажда чији је син Јован кадет Полицијске академије.
"Част ми је да идем очевим стопама, јер ми је то животна жеља. Значи ми много ова монографија", истакао је Јован Чарапић.
Представљању монографије као трајног свједочанства о људима који су, обављајући свој позив дали свој живот, присуствовали су и директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић, чланови породица страдалих полицијских службеника, колеге и пријатељи, преноси Срна.
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