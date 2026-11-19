Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић честитао је данас Александру Чупићу избор за предсједника Народне скупштине Републике Србије.
"Примите најискреније честитке на избору за предсједника Народне скупштине Републике Србије. За нас из Републике Српске, то је најважнија институција која представља избор воље грађана Републике Србије", додаје Стевандић.
Као што сам и најавио, Београду прва честитка стиже из Бањалуке.
@ParlamentSrbija https://t.co/wx0BOAgfXU— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) November 19, 2026
Стевандић је упутио позив Чупићу да буде први гост у 12. сазиву Народне скупштине Републике Српске.
"Желим Вам успјешан и плодотворан мандат", нагласио је Стевандић.
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