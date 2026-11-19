Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић опробаће се и у глумачким водама. Један од најбољих тенисера свих времена добио је епизодну улогу у новом наставку филмске комедије "Фокерови – стиже снајка" (Focker-In-Law), који би у биоскопе требало да стигне 25. новембра 2026. године.
Ђоковић ће се појавити у сцени са Овеном Вилсоном, а према најавама, на великом платну видјећемо га са рекетом у рукама.
Ово ће бити његово прво појављивање у једној филмској улози.
Нови филм окупља позната имена из претходних наставака, међу којима су Роберт де Ниро, Бен Стилер, Овен Вилсон, Блајт Данер и Тери Поло, док се екипи придружила и Аријана Гранде.
Радња је овога пута усмјерена на Хенрија Фокера, сина Грега и Пем, којег игра Скајлер Ђизондо.
Његова одлука да се ожени Оливијом, самоувјереном и успјешном дјевојком коју тумачи Аријана Гранде, поново покреће низ породичних неспоразума и комичних ситуација.
Сценарио и режију потписује Џон Хамбург, који је учествовао и у раду на претходним филмовима из овог серијала.
Међу продуцентима су Џејн Розентал, Роберт де Ниро, Бен Стилер, Џон Лешер, Џеј Роч и Хамбург, пише Данас.рс
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