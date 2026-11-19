Аутор:АТВ редакција
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Њемачки тинејџер осумњичен је за планирање терористичког напада на џамију оружјем израђеним на 3Д штампачу, изјавила је данас виша јавна тужитељка Александра Визе.
Она је навела да је 18-годишњи младић из града Еслое, у Сјеверној Рајни-Вестфалији, заступао крајње десничарске екстремистичке ставове и планирао напад за крај ове године или почетак 2027. године, пренио је Дојче веле.
"Своју расистичку идеологију он је усмјерио и против припадника муслиманске вјероисповијести", рекла је Визе за јавни сервис WDR.
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Она није изнијела детаље о потенцијалним метама како би заштитила могуће жртве.
Истражиоци су током претреса куће осумњиченог пронашли бројно оружје, дијелове оружја и муницију, као и предмете израђене помоћу 3Д штампача.
Тинејџер се налази у притвору од августа због сумње да је планирао напад на џамију.
Против њега још није подигнута оптужница, а тужитељка Визе нагласила је да, док истрага траје, важи претпоставка невиности.
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