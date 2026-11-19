Аутор:АТВ редакција
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У судару аутомобила и аутобуса у близини чешког града Тремошна погинула је једна жена, док је 14 лица, међу којима десеторо дјеце повријеђено.
Из амбулантне службе је саопштено да је у несрећи погинула жена која је управљала аутомобилом који се сударио са аутобусом у којем је било тридесеторо дјеце предшколског узраста.
У несрећи је повријеђено десеторо дјеце и четворо одраслих и сви су пребачени у Универзитетску болницу Плзењу.
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ДПА наводи да се несрећа десила недалеко од Тремошне, десетак километара сјеверно од Плзења, на западу Чешке.
У току је истрага о узроку несреће, пише Срна.
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