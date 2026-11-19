"Одазваћемо се позиву на састанак који је упутио предсједник Републике Српске Саво Минић, јер сматрамо да политички дијалог мора постојати и онда када имамо различите ставове", рекао је Станивуковић и додао:

"Наше политике су јасне и од њих нећемо одступити. Као друга најјача политичка странка, имамо одговорност да разговарамо, изнесемо своје аргументе и заступамо интересе грађана који су нам дали повјерење. На састанак идемо спремни за разговор, али и са јасном политичком позицијом. Остајемо снажна алтернатива политици актуелне власти. Дијалог да, одступање од принципа – не".

Минић позвао партије на консултације

Предсједник Републике Српске Саво Минић потврдио је да ће у петак обавити, у складу са уставним овлашћењима, према којима предсједник Републике предлаже Народној скупштини кандидата за предсједника Владе Републике Српске, консултације са представницима политичких партија.

Према распореду у 10.00 часова са Српском демократском странком - Воља народа, у 11.00 часова са Покретом Сигурна Српска, у 12.00 часова За правду и ред - Листа Небојше Вукановића - ПДП РС Игор Црнадак.

У 13.00 часова предвиђен је састанак са Коалицијом за државу СДА, БиХ Зелени, СДП БиХ.