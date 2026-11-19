Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић упутио је искрене честитке Александру Чупићу поводом избора за предсједника Народне скупштине Србије и пожелио му много успјеха у раду на добробит свих грађана.
"У Републици Српској сваки успјех Србије доживљавали смо и доживљаваћемо као свој. Вјерујем да ћемо блискост и даље потврђивати сарадњом наших институција и заједничким радом за бољи живот грађана с обје стране Дрине", написао је Минић на Иксу.
Искрене честитке Александру Чупићу на избору за предсједника Народне скупштине Републике Србије. Желим му много успјеха у раду на добробит свих грађана Србије.
У Републици Српској сваки успјех Србије доживљавали смо и доживљаваћемо као свој. Вјерујем да ћемо блискост и даље потврђивати сарадњом наших институција и заједничким радом за бољи живот грађана с обје стране Дрине.— Саво Минић (@minic_savo) November 19, 2026
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