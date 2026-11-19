Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаш Лука Дончић није био задовољан својом партијом након што су Лос Анђелес Лејкерси доживјели пораз од Јуте.
Дончић је утакмицу завршио са 29 поена, пет скокова и седам асистенција, али иза те статистике крије се једна од његових најслабијих партија у сезони.
"Искрено, морам много боље од овога. Ово што сам показао је неприхватљиво. Морам да пронађем начин да боље водим тим. Морам да погледам ову утакмицу, наставим даље и извучем поуке", рекао је Дончић.
На питање да ли су умор и згуснут распоред утицали на његову партију, Дончић је одбацио такву могућност.
"То не може да буде изговор. Сви НБА тимови играју 82 утакмице, тако да то не може да буде оправдање. Знам да морам много боље. Имали смо неке отворене шутеве које нисмо погодили, али ово је само једна утакмица. Морамо да наставимо даље".
Сцена
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Додатно је објаснио шта конкретно мора да промијени.
"Помало од свега. Очигледно, шут и изгубљене лопте су двије конкретне ствари. Мислим да смо у одбрани на добром нивоу. Али, у нападу морам да водим тим много боље".
Поред проблема у нападу, Дончићево издање обиљежиле су и расправе са судијама.
Словенац је у другој четвртини добио техничку грешку, а снимак његове комуникације са арбитром Трејем Медоксом на полувремену брзо се проширио друштвеним мрежама.
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