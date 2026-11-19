Аутор:АТВ редакција
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Необичан инцидент обиљежио је дуел Лос Анђелес Лејкерса и Јуте Џез, пошто је један од судија у једном тренутку кренуо ка Луки Дончићу, због чега је морао да реагује и његов колега.
Словеначки кошаркаш нашао се у центру пажње током утакмице, а снимак ситуације убрзо је почео да се шири друштвеним мрежама. Дончић је познат по честим расправама са арбитрима и коментарисању њихових одлука, али овога пута ситуација је добила неочекиван обрт.
Према снимку који је постао виралан, судија је током полувремена кренуо ка звијезди Лејкерса, док га је други арбитар задржао и спријечио да дође до њега. Дончић је све посматрао видно збуњено.
The ref just ran up to Luka Doncic at the half and was held back by an assistant
Luka looked CONFUSED as hell 😭 https://t.co/mSds4Jeeoo— LakersCenter (@LALakersCenter) November 19, 2026
Јута је иначе изненадила екипу Лејкерса и славила резултатом 109:97, на крилима Кејонтеа Џорџа, који је постигао 30 поена и подијелио 10 асистенција. Дончић је утакмицу завршио са 29 поена, пет скокова и седам асистенција.
Био је то први пораз „језераша“ послије девет узастопних побједа. И даље су лидери Западне конференције са учинком 13-3, док је Јути ово била тек трећа побједа уз 13 пораза.
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