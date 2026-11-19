Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кошаркаши Денвер нагетса побиједили су на домаћем паркету екипу Бостон селтикса резултатом 105:101. Екипу из Колорада до тријумфа је предводио Никола Јокић са 24 поена, осам скокова и девет асистенција.
Веома значајну побједу остварили су Нагетси против једне од најбољих екипа Источне конференције.
Селтикси су боље отворили утакмицу у „Бол арени“ и на полувријеме отишли са предношћу од 61:49. Денвер је у трећој четвртини успио да смањи заостатак, првенствено захваљујући поенима Кристијана Брауна и Николе Јокића.
Серија домаћина од 12:0 омогућила им је повратак у меч и вођство од 69:67. Денвер је добио трећу дионицу резултатом 31:19, па се у посљедњу четвртину ушло са изједначеним резултатом 80:80.
Током посљедњег периода Нагетси су се ослањали на честе одласке на линију слободних бацања, са које су убацили 15 поена. Наставиле су се честе промјене у вођству, а гостујући тим додатно је ослабљен шест минута прије краја утакмице, када је Пол Џорџ морао да напусти игру због шест личних грешака.
У самој завршници Демар Дерозан и Џамал Мари донијели су кључни налет домаћој екипи. Мари је погодио важан шут 6,4 секунде прије краја меча, након чега је Џејсону Тејтуму досуђена техничка грешка. То је омогућило Марију да са линије слободних бацања осигура тријумф Денвера.
Никола Јокић је утакмицу завршио са 24 поена, уз шут из игре 9/17, а пратио га је Мари са 21 постигнутим поеном.
У редовима Бостона најефикаснији је био Џејсон Тејтум са 24 поена и осам скокова, док је Немијас Кета додао 17 поена и десет скокова.
Денвер нагетси сада имају учинак од осам побједа и пет пораза, док су Бостон селтикси забиљежили 11 побједа и четири пораза.
Захтјеван распоред домаћих утакмица Нагетса наставља се доласком Хјустон рокетса у Колорадо. Бостон, с друге стране, наставља турнеју по Западу гостовањем у Сакраменту.
(РТС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму