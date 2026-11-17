Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Партизана претрпјели су пораз од екипе Валенсије резултатом 76:64 у 12. колу Евролиге, јер у завршници нису имали снаге ни шутерског расположења за преокрет.
Црно-бијели су током читавог меча јурили предност шпанског састава, у два наврата се враћали из минуса, али су катастрофални проценти шута за три поена и пад на старту посљедње четвртине на крају пресудили домаћину.
Камерон Тејлор је погодио тројку у првом нападу, Пајола је узвратио са осам метара, али је Партизан убрзо ушао у велике проблеме са организацијом игре и грађењем дефанзивног скока. Валенсија је преко расположених Шортса и Ривера контролисала резултат, а црно-бијели су промашивали отворене шутеве и зицере, па су гости послије уводних десет минута имали предност (13:16).
Слична слика виђена је и почетком друге деонице. Након што су Тејлор и Осетковски везали тројке, Валенсија је у 13. минуту стигла до првог двоцифреног вођства (19:29). Тада је на сцену ступио Тоње Џекири. Снажни центар је загосподарио рекетом на обје стране терена, погађао са полудистанце и купио скокове, а уз тројке капитена Вање Маринковића и Френкса, те поене Карлика Џонса, Партизан је успио да истопи заостатак и на велики одмор оде са минималним минусом (34:36).
Гледали смо рововску борбу и праву ревију промашаја на обје стране у трећем кварталу. Шут за три поена никако није служио изабранике тренера Пењароје, Френкс је промашио неколико отворених позиција, док су лопте буквално излазиле из обруча Стивенсу и Маринковићу. Гости су то користили преко младог Сен-Суперија и Карденаса да чувају вођство, али је Партизан одбијао да се преда. У самом финишу треће деонице, послије сигурних пенала Карлика и коша Стивенса уз звук сирене, црно-бијели су пришли на само поен заостатка (51:52), па се захуктало пред посљедњих 10 минута утакмице.
Када су се сви у Арени надали преокрету, услиједио је хладан туш за Партизан. Шутери Валенсије су се разиграли и отворили четвртину брзом серијом 6:0 и напад Партизана је поново потпуно стао. Иако је Френкс моћном рампом подигао дворану на ноге, Тејлор је погађао тешке шутеве преко руке, а Џекирију је лопта још једном изашла из коша при покушају за „два плус један”. Када је Риверо у 35. минуту послије грешке Брукса у корацима украо лопту и положио за нових „плус десет” (52:62), било је јасно у ком смјеру иде ова утакмица. Тако је и било, гости су успјели да сачувају предност до краја меча и на крају заслужено стигну до побједе, преноси Спортињо.
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