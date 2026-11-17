Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кошаркаши Арманија дочекали су госте из Београда након низа од девет узастопних пораза у елитном такмичењу и вечерас ставили тачку на исти.
Чак 18 изгубљених лопти, 20 допуштених скокова у нападу и јако лоши проценти у шуту коштали су црвено-беле повратка побједама, након што их је прошле седмице декласирао Реал у Мадриду.
Тренер Ибон Наваро допутовао је у „град моде” без Чиме Монекеа, који је изостављен из тактичких разлога, док је пар сати пред старт дуела јављено да ни Џеред Батлер неће бити на располагању због вируса.
Видјело се од самог почетка да ће утакмица поново бити тврда и на мали број поена, слична оној из Атине против Олимпијакоса. Једина разлика је што то није био производ јаких одбрана, већ слабо расположење офанзиваца. Београђани су још једном вратили наду сјајном другом четвртином, али је поново услиједио распад у другом полувремену.
Кошаркаши италијанског гиганта, видно мотивисани да импресионирају новог тренера Луку Банкија, заиграли су ослобођено, а шут је почео да пролази кроз обруч. Одличном Леонарду Болмару придружио се Скот Бурнел и помогао у бијегу „манекена” од српског представника. Аргентинац је имао 15, док је амерички крилни центар додао 12 поена, колико је имао и Дариус Томпсон.
Са друге стране, Тајсон Картер је био усамљен и предводио је са 21 постигнутим кошем, а само је још Крис Џонс добацио до двоцифреног учинка и стао на десет поена.
Београђанима сљедује кратак предах, па утакмица са Барселоном у „Блауграни” за само три дана. Ново гостовање и још тежи противник, против ког чета шпанског стратега мора далеко боље, преноси Спортињо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму