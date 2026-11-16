Logo

Више од романтике: Шта значи када вас партнер загрли са леђа?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 18:03

Коментари:

0
Пар се грли на плажи у Рио де Жанеиру током заласка сунца, биљежећи романтичан тренутак поред океана.
Фото: Luan Gonçalves/Pexels

Загрљаји су један од најљепших начина изражавања љубави, њежности и блискости, а понекад могу рећи много више од ријечи. Иако је сваки загрљај посебан на свој начин, онај у којем вас партнер њежно обгрли с леђа има посебну дозу романтике и интимности.

Било да вас тако загрли док припремате јутарњу кафу, гледате кроз прозор или једноставно уживате у заједничком тренутку, такав спонтани гест може изазвати осјећај топлине, сигурности и припадности.

илу-кисели купус-24112025

Савјети

Ако још нисте укиселили купус, изаберите један од ова два дана да то урадите

Међутим, а ли сте се икада запитали шта заправо значи када вас мушкарац загрли с леђа?

Једно од најљепших могућих значења таквог загрљаја јесте партнерова жеља да вас заштити и пружи вам осјећај сигурности. Када вас мушкарац обгрли рукама с леђа и привуче ближе себи, тиме може показивати колико му је стало до вас и колико жели да буде ваш ослонац.

Такав загрљај може бити његов нежан, невербалан начин да вам поручи да је уз вас, да можете да се ослоните на њега и да жели да буде особа уз коју ћете се осјећати вољено и заштићено.

Посебност загрљаја с леђа крије се и у чињеници да се у њему препуштамо партнеровој близини, што може додатно да продуби осјећај међусобног поверења. За разлику од загрљаја лицем у лице, овај облик њежности често долази сасвим неочекивано, због чега може дјеловати још спонтаније и романтичније.

Дијета

Здравље

Изненадно сте се удебљали? Разлог би могао да лежи у овој кутијици лијекова

Осим заштитничких осјећања, загрљај с леђа може изражавати и снажну привлачност, потребу за физичком блискошћу или једноставну жељу да партнер с вама подели тренутак њежности. Наравно, говор тијела нема једно универзално значење, па је важно узети у обзир партнеров карактер, околности и начин на који иначе показује љубав, преноси СуперЖена.

Ипак, када вас вољена особа изненада загрли с леђа, наслони главу на ваше раме и њежно вас привуче к себи, то може бити један од оних малих, драгоцјених тренутака који подсјећају колико љубави може стати у само један загрљај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Љубав

љубавне везе

партнерски однос

загрљај

Коментари (0)

Прочитајте више

клима уређај хлађење и гријање простора

Савјети

Да ли је исплативије гријање на гријалицу или клима-уређај?

4 ч

0
Џејмс Бонд филм Данијел Крејг

Култура

Пронађен нови Џејмс Бонд: Ево ко ће наслиједити Данијела Крејга

4 ч

0
Опасан уређај се повлачи из продаје: Одмах провјерите да ли га имате

Економија

Опасан уређај се повлачи из продаје: Одмах провјерите да ли га имате

4 ч

0
Ема Вотсон

Сцена

Чувена Хермиона пала насред улице, снимак шокирао свијет

4 ч

0

Више из рубрике

Raskid para

Љубав и секс

Новембар је мјесец великих одлука: Неки парови раскидају док други постају све ближи

3 д

0
Жена и мушкарац леже у кревету.

Љубав и секс

Најбизарније незгоде које су се догодиле паровима током секса: Поједине шокирају

5 д

0
Зашто људи након преваре партнера желе да узврате истом мјером?

Љубав и секс

Зашто људи након преваре партнера желе да узврате истом мјером?

6 д

0
Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.

Љубав и секс

У којим ситуацијама мушкарци најчешће варају?

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима