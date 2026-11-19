Аутор:АТВ редакција
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Спор интернет и прекидање филмова могу да изнервирају, посебно када плаћате брзи интернет пакет. Проблем са лошом везом није увијек кривица провајдера. Не журите одмах са пријавом квара.
Прије него што се запитате како убрзати Ви-Фи, покушајте да промијените мјесто уређаја. Већина нас прави грешку и држи одређене предмете поред рутера, а они смањују домет сигнала.
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Стручњаци компаније Хипероптиц упозоравају да положај рутера утиче на стабилност бежичне мреже у вашем дому. Посебно скрећу пажњу на Блуетоотх опрему, у коју спадају преносиви звучници, слушалице и слични уређаји.
Већина рутера које користимо функционише на фреквенцијама од 2,4 и 5 ГХз, док најновији модели подржавају и 6 ГХз. С друге стране, Блутут уређаји раде у опсегу од 2,4 ГХз, који истовремено користи велики број других апарата. Када се звучник налази непосредно поред рутера, а оба уређаја комуницирају у овом фреквенцијском опсегу, може доћи до значајних сметњи.
Прве посљедице су спорије учитавање страница, нестабилна мрежа и прекидање везе. Савремени звучници имају механизме за ублажавање сметњи, али проблем и даље може бити присутан када у вашем окружењу истовремено ради велики број електронских уређаја.
Због тога Хипероптиц савјетује да рутер одмакнете од остале електронике. Као основно правило, препоручује се размак од најмање једног до два метра, уколико распоред простора то дозвољава. И Аппле у својим упутствима упозорава на могуће сметње када ове технологије користе исти фреквенцијски опсег од 2,4 ГХз.
Повезивање телевизора, паметних телефона и рачунара на мрежу од 5 ГХз може значајно смањити проблем, јер се на тај начин избјегавају сметње које стварају Блуетоотх уређаји. Ипак, овај фреквенцијски опсег има један недостатак – теже пролази кроз препреке.
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Дебели бетонски зидови, карактеристични за станове у нашим зградама, знатно више отежавају ширење сигнала од 5 ГХз, док старији опсег од 2,4 ГХз лакше допире до удаљенијих просторија.
Звучници нису једини уређаји који могу да ометају Ви-Фи сигнал. Микроталасна пећница током рада може да ствара сметње у фреквенцијском опсегу од 2,4 ГХз, због чега рутер не би требало постављати у њену непосредну близину. Сметње могу стварати и стари бежични телефони, као и уређаји за надзор беба.
Препреке могу бити и материјалне природе. Кабасти метални предмети, велика огледала и тешки материјали могу да ослабе или промијене правац ширења сигнала. Уређај смјештен дубоко у комоди или постављен непосредно иза телевизора тешко може да оствари добар домет.
Рутер је најбоље поставити у централни дио стана, на повишену полицу, на мјесто гдје око њега нема већих препрека.
Најсигурнији начин да откријете шта омета сигнал јесте да упоредите резултате прије и послије премјештања уређаја.
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Измјерите брзину интернетске везе на телефону, удаљите звучнике најмање метар од рутера, а затим поновите тестирање на истом мјесту. Обавезно измјерите тренутну брзину више пута заредом, како бисте избјегли погрешан закључак због привременог оптерећења мреже провајдера.
Ако примијетите бржи одзив након ових промјена, могуће је да је уређај ометао сигнал. Овакво рјешење, наравно, не доноси магично већу брзину од оне коју сте уговорили, већ само помаже да што боље искористите постојећи интернет пакет, преноси ГласСрпске.
Ако стање остане непромијењено, узрок може бити превелика удаљеност од рутера, оптерећеност мреже или технички квар. Ипак, прије преласка на скупљи интернет пакет, вриједи покушати са једноставним размјештањем уређаја у кући.
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