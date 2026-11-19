Аутор:АТВ редакција
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Клиничка примена мРНК вакцине за лијечење рака дебелог цријева „Онкопепт“ почела је у Русији, саопштио је замјеник шефа Федералне медицинско-биолошке агенције (ФМБА) Русије Игор Борисевич.
„Направљена је и слична вакцина на бази неоантигена ћелија рака конкретног пацијента – вакцина 'Онкопепт'. Она је такође развијена, регистрована и почела је да се примјењује у клиничкој пракси“, рекао је Борисевич на сесији конгреса „Иновативна пракса: наука плус бизнис“.
Према његовим ријечима, тренутно је у току пријем пацијената за клиничку примјену вакцине.
Пептидна вакцина за лијечење колоректалног карцинома „Онкопепт“ примјењена је на првом пацијенту 13. априла 2026. године, преноси Спутник.
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