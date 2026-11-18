Аутор:АТВ редакција
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Нови АИ протокол који убрзава претрагу и одабир једињења за развој лијекова против рака више од 50 пута развијен је на Санктпетербуршком политехничком универзитету "Петар Велики", саопштила је прес-служба универзитета.
Како је објаснио Андреј Макашов, виши предавач на Високој школи биомедицинских система и технологија овог универзитета, постојећи протоколи вјештачке интелигенције за оптимизацију молекула лијекова обично рјешавају само један уско дефинисан проблем.
"Наш предложени приступ комбинује претрагу циља, генерисање библиотеке и процену ефикасности везивања засновану на вјештачкој интелигенцији у један циклус", истакао је Макашов у изјави за ТАСС.
Према наводима универзитета, традиционална оптимизација перспективних једињења, позната као "hit-to-lead", једна је од најдуготрајнијих и најскупљих фаза развоја лијекова. Проналажење биолошких мета и добијање хемијских структура у лабораторији може да траје од пет до десет година.
Умјесто лабораторијске синтезе која захтјева велике ресурсе, стручњаци су спровели компјутерску оптимизацију деривата 2-аминотиофена. Током истраживања анализирали су базу од готово 255.000 виртуелних једињења, користећи алгоритме вјештачке интелигенције.
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На тај начин идентификоване су три највјероватније протеинске мете за терапију против рака: PARP1, CDK7 и TBCD. Поузданост ових предвиђања провјерена је примјеном класичног молекуларног докинга.
Сергеј Шипиловских, руководилац Лабораторије за метал-органске оквире и медицинску хемију на Санктпетербуршком политехничком универзитету, објаснио је да научници већ имају перспективне молекуле који су ефикасни у лијечењу рака коже, али да још није потпуно познато како они дјелују.
"У нашем истраживању објединили смо ове задатке у један систем вештачке интелигенције, који је предвидео највјероватније циљне протеине. Затим смо генерисали више од 250.000 нових варијанти молекула и поново повјерили вјештачкој интелигенцији да одабере најперспективније кандидате", објаснио је Шипиловских.
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Скраћивање времена потребног за ову фазу истраживања требало би да смањи и трошкове развоја нових лијекова. Универзални АИ протокол могао би да се примјени и на друге класе биолошки активних молекула.
Научници планирају да синтетишу одабрана једињења и испитају их ин витро, а затим најбоље кандидате предложе за претклиничка испитивања, преноси РТ Балкан.
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