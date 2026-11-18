Аутор:АТВ редакција
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У клиничком испитивању треће фазе, спроведеном у 13 земаља, истраживачи су утврдили да таблета АР1001 успорава когнитивни пад за 31 одсто код пацијената у раној фази Алцхајмерове болести који нису примали никакву другу терапију, пренио је данас „Гардијан”.
Стручњаци су навели да су резултати охрабрујући, као и да би могли да наговијесте појаву потпуно новог вида лијечења ове болести. Налази су представљени на конференцији о клиничким испитивањима Алцхајмерове болести у Бостону.
АР1001 је инхибитор фосфодиестеразе-5 и припада истој групи лијекова као и вијагра, која се користи за лијечење еректилне дисфункције.
Јужнокорејска компанија „АриБио”, која је произвођач ове пилуле, саопштила је да је лијек успорио когнитивни пад код 604 особе које нису узимале друге лијекове за Алцхајмерову болест.
Стручњак за неуродегенерацију на Универзитету у Единбургу и чланица Академије медицинских наука Тара Спајерс-Џонс изјавила је да резултати испитивања дјелују веома обећавајуће.
"Овај лијек дјелује тако што побољшава проток крви, а вјероватно и директно стимулише путеве у можданим ћелијама који подстичу учење и памћење", рекла је она.
Према ријечима директорке сектора истраживања у британској организацији за борбу против Алцхајмерове болести Шионе Скелс, лијек АР1001 се узима орално и примјењује другачији приступ у односу на постојеће терапије. Она је додала да су налази веома охрабрујући и да представљају важну прекретницу у потрази за новим третманима.
Сви стручњаци су, ипак, позвали на спровођење додатних испитивања и навели да ће лијек АР1001 морати да прође кроз детаљну процену научне заједнице и регулаторних тијела за лијекове прије него што буде могао да се преписује за лијечење Алцхајмерове болести, преноси Танјуг.
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