Аутор:АТВ редакција
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Несрећни бракови и незадовољавајући блиски односи могу да повећају ризик од деменције, јер доприносе хроничној усамљености, која код особа старијих од 65 година повећава вјероватноћу развоја те болести за 38 одсто, показала је нова студија објављена у часопису „Старење и ментално здравље“.
Истраживачи су утврдили да готово трећина најусамљенијих особа није живела сама, већ је дијелила дом са људима са којима није имала смислене или испуњавајуће односе.
„То показује да ова рањивост може да проистекне и из незадовољавајућих односа, оптерећења бригом о другима или недостатка значајних активности“, рекла је главна ауторка студије Ивана Симон са Универзитета у Бордоу.
Истраживање је обухватило податке 3.777 старијих особа које су праћене од 1988. до 2018. године. Учесници су подијељени у три групе - они који никада нису осјећали усамљеност, они који су је повремено доживљавали и они са хроничном усамљеношћу.
Друштво
Дријемање током дана повезано с већим ризиком од деменције
Током наредних 20 година, деменција се развила код 49 одсто особа из групе са хроничном усамљеношћу, у поређењу са 33 одсто оних који никада нису били усамљени и 34 одсто оних који су повремено осјећали усамљеност.
Виша истраживачица Центра за здравље становништва у Бордоу Карин Перес истакла је да повремена усамљеност није показала исти штетан утицај као хронична и дуготрајна усамљеност.
Према њеним ријечима, хронична усамљеност може да изазове дуготрајни процес због продужене активације механизама стреса и имунолошких реакција, а повезана је и са физичком неактивношћу, лошом исхраном, кардиоваскуларним болестима и дијабетесом, који су фактори ризика за деменцију.
Истраживачи су позвали љекаре да код старијих особа процењују и осећај усамљености, а не само њихове животне околности, као и да им препоручују друштвене активности, преноси Спутник.
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