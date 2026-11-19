Аутор:АТВ редакција
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Јутјуб уводи нови начин бројања прегледа који ће појединим видео снимцима аутоматски повећати јавно приказане бројке, чак и када их исти број људи настави да гледа на исти начин.
Промјена се односи на садржај који се репродукује на телевизорима, гдје платформа жели прецизније да процијени колико особа заправо прати видео.
До сада се репродукција на телевизору углавном рачунала као један преглед, без обзира на то да ли је испред екрана сједила једна особа или читава породица. Нови систем, назван Co-Views, покушава да узме у обзир и остале гледаоце.
Примера ради, ако троје људи заједно гледа исти Јутјуб видео на телевизору, платформа би могла да забиљежи три прегледа умјесто једног. То не значи да ће свака репродукција аутоматски бити помножена одређеним бројем, већ ће Јутјуб користити статистичке процјене броја присутних гледалаца.
Нова методологија примјењиваће се на класичне видео снимке, Шорц и преносе уживо, али искључиво када се садржај гледа на телевизору.
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Посебно је занимљиво како гугл намјерава да процијени колико људи сједи испред екрана. Компанија наглашава да неће користити камере, микрофоне нити друге сензоре за праћење гледалаца.
Умјесто тога, систем се ослања на статистички модел који анализира демографске обрасце, вријеме гледања и друге податке, а процјене се упоређују са резултатима истраживања стварних навика публике.
Гугл тврди да оваква методологија боље одговара начину на који телевизијска индустрија већ годинама мери гледаност.
За Јутјуб креаторе промена доноси потенцијално већи јавни број прегледа и прецизнији приказ досега њиховог садржаја. То би могло да буде корисно приликом представљања статистике потенцијалним спонзорима и оглашивачима.
Међутим, постоји важна разлика између броја прегледа и зараде.
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Додатни Co-Views прегледи неће доносити већу зараду од реклама, нити ће се рачунати за испуњавање услова за улазак у Јутјуб Партнер Програм. Исплате преко AdSense система и даље ће се заснивати на квалификованим прегледима и одговарајућем времену гледања.
Јутјуб је потврдио да се промјена уводи током новембра 2026. године, а нови начин бројања неће се примјењивати ретроактивно на раније прегледе.
То значи да би поједини канали ускоро могли да примјете бржи раст јавно приказаног броја прегледа, посебно ако значајан дио њихове публике прати садржај преко телевизора.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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