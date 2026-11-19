Аутор:АТВ редакција
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Републички хидрометеоролошки завод Србије издао је данас црвени метеоаларм за подручје Срема због најављеног олујног вјетра чији удари могу достићи и премашити 100 километара на час.
Црвени метеоаларм је највиши степен упозорења на опасне временске појаве. Издаје се када се очекују екстремно опасни временски услови који могу да изазову велику материјалну штету, угрозе безбједност људи и животиња, па чак и доведу до људских жртава.
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То је упозорење да временске прилике могу озбиљно да поремете свакодневни живот и да је неопходан посебан опрез.
У зависности од временске појаве, црвени метеоаларм може бити издат због:
Олујног и орканског вјетра – могућност обарања дрвећа, оштећења кровова и проблема у саобраћају.
Обилних падавина – опасност од бујичних поплава, изливања ријека и клизишта.
Грмљавинских непогода – опасност од града, удара грома и снажних олујних удара вјетра.
Екстремно високих температура – озбиљна опасност по здравље људи и животиња.
Екстремно ниских температура и снијега – опасност од смрзавања, мећава и отежаног саобраћаја.
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Избјегавати боравак на отвореном када је невријеме најјаче.
Не склањати се испод дрвећа током олује.
Обезбиједити предмете на балконима и двориштима које вјетар може да однесе.
Избјегавати непотребна путовања.
Редовно пратити упозорења РХМЗ-а и савјете надлежних служби.
Како је Телеграф већ писао, ове вечери веома снажан циклон премјештаће се својим центром са сјеверног Јадрана даље на исток преко Панонске низије, а прећи ће својим центром и преко сјевера Војводине.
Вриједност ваздушног притиска у центру циклона биће нижа и од 988 милибара, што су веома ниске вриједности.
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Овај циклон већ два дана нашем подручју доноси веома обилне падавине и олујна невремена са пљусковима и грмљавином.
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