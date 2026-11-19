Аутор:АТВ редакција
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Полицијски наредник Ахемд М. Кх. и власник туристичке агенције ухапшени су у Либану, јер су набављали туристичке визе за Босну и Херцеговину уз одређену надокнаду, а један дио људи је илегално одлазило у Њемачку.
Полицијски наредник Ахемд М. Кх. и власник туристичке агенције ухапшени су у Либану, јер су набављали туристичке визе за Босну и Херцеговину уз одређену надокнаду, а један дио људи је илегално одлазило у Њемачку.
Како наводи Лебанон Дебате визе су добијане у амбасади Босне и Херцеговине у Аману. Заинтересовани клијенти су је плаћали од 1.800 па чак до 6.200 долара, иако конзуларна такса износи 71 долар.
Истрага је почела 19. октобра 2026. године, када је Одјел за информисање затражио истрагу против наредника Ахмеда М. Кх., који је радио у Одјелу за заштиту и интервенцију.
Према полицијским сазнањима откривена је његова веза с путничком агенцијом Вера, која је, према истрази, припадала браћи Рабију и Мехрану А. Р. Такође, сумња се да су неке особе илегално путовале у друге европске земље.
Наредник је прво изјавио да је његова улога ограничена на обезбјеђивању туристичких виза за БиХ и да није знао одредишта путника након њиховог доласка.
Међутим, промјенио је причу када су му у телефоном пронашли готово 400 фотографија докумената, пасоша и виза, као и преписка у вези с резервацијама, плаћањима и коначним одредиштима. На једном снимку је питао посредника о цијени кријумчарења тројице младића из Србије у Њемачку. На другом снимку, наредио је путницама да своје путовање представе као туристичко ако их неко буде питао на граници и да не спомињу да иду у амбасаду.
Рекао је и да је Рабих осигурава визе путем амбасаде БиХ у Аману за 1.800 долара, те да је његов удио 200 долара за сваког клијента којег је упутио.
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Након што су ухaпшени наредник и власник туристичке агенције издан је налога за претрес двојице браће и запљеном готовине, оружја, муниције и десетина докумената повезаних с омогућавањем илегалног преласка.
Како пише Лебанон Дебате 9. новембра, јавни тужилац Монт Либана, судија Michel Ренé Mouawad, наредио је хапшење и поновно испитивање наредника.
Изјавио је да су његове активности започеле 2022. године, након што је Рабих осигурао визу за БиХ за свог брата, који је потом легално напустио аеродром у Бејруту прије него што је илегално ушао у Њемачку.
Додао је да је Билал М. А. преузео обезбјеђивање виза почетком 2025. године, те да је клијент понекад плаћао и до 6.200 долара, док се његов удио кретао између 300 и 500 долара. У почетку је процијенио своју зараду на око 22.000 долара, али је касније изјавио да је износ био ближи 23.000 долара. Билала је ухапшен у Триполију 11. новембра. Процијенио је да је имао око 110 клијената током 2025. и 2026. године, са профитом од око 60.000 долара.
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Негирао је било какву умијешаност у кријумчарење. Изјавио је да су његове услуге престале када су клијенти стигли у Босну и Херцеговину и да је накнада од 4.800 долара покривала путовање, смјештај и туристичке услуге, док конзуларне таксе, према његовој изјави, нису прелазиле 71 долар. Извјештај не прецизира да ли је педесет наредникових клијената укључено у ову бројку, нити колико их је илегално наставило путовање у Европу.
Двије изјаве су у супротности једна с другом у вези с амбасадом. Наредник је изјавио да Билал познаје конзула у Аману и да га је његова нећакиња пратила у Јордан да ради као преводилац у амбасади. Билал је негирао обје оптужбе, али је рекао да се договорио с особом коју је описао као утјецајну у бх. Министарству спољних послова да плати 700 евра за сваку визу, без потпуног идентификације особе.
"Доступне информације не имплицирају ниједног конзуларног службеника", наводи Лебанон Дебате.
Истражиоци су у кући наредника нашли и заплијенили 83.900 долара, 48.800.000 либанонских фунти, празан оквир за пиштољ, метак и пасош друге особе. Наредник је новац приписао продаји аутомобила и породичним средствима, негирајући да потиче од визних такси.
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У Билаловој кући су пронашли аутоматску пушку калашњиков и муницију, за које је рекао да их је наслиједио од оца. Око 25 захтјева за олакшавање пролаза пронађено је у кући наредника, а 14 у Билаловој.
Обојица су негирала да су примили било какав новац за њихово преузимање.
За браћом Рабијем и Мехраном расписана је потјерница, пишу Независне новине.
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