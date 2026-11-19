Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Прави руж за усне може лицу да подари тренутни сјај, освјежи изглед и подигне самопоуздање, а док поједине нијансе ласкају тену, друге могу да нагласе године и умор.
Руж за усне одувијек је био незаобилазан дио козметичке торбице сваке жене. Чак и ако не волите претјерано да се шминкате, један потез ружем може лицу да подари свјежину и учини да се осјећате привлачније и самоувјереније.
Друштво
Шта је црвени метеоаларм и зашто је толико опасан
Међутим, док савршена нијанса може да подмлади и освјежи изглед, погрешан избор може да има сасвим супротан ефекат и нагласи године или умор. Идеална боја ружа зависи од тена, боје косе и очију, облика усана, али и животне доби жене.
Када закорачите у четврту деценију живота, стручњаци савјетују да не експериментишете превише. Љубичасти тонови, на примјер, могу да додају године, док класичне нијансе попут црвене или боје вина остају одличан избор. Нуде тонови такође могу лијепо да освјеже лице, нарочито ако су очи наглашене суптилним, свјетлијим нијансама.
Важна је и текстура ружа. Након тридесете, хидратантни ружеви и они са полумат завршницом највише ласкају уснама, док провидни сјај може дискретно да нагласи њихов волумен. Ружичасте нијансе често су бољи избор од наранџастих или беж тонова јер тену дају природнију свјежину. У овом животном добу руж постаје не само козметички додатак већ и суптилан савезник у подмлађивању изгледа.
С годинама усне губе интензитет боје, а њихов облик може благо да се промијени. Због тога шминкери препоручују женама након четрдесете да увијек имају при руци барем један руж из црвене палете.
Топли наранџасти и ружичасти тонови, бордо и класичне црвене нијансе освјежавају тен и визуелно одузимају године. Нуде нијансе у овом животном добу захтијевају пажљиво усклађивање с теном јер погрешан избор може учинити да лице изгледа уморно. Ни сјајила за усне више не ласкају свима као раније, па су полумат и кремасте завршнице чешћи избор.
Здравље
Колико корака дневно је потребно за здравији живот
У педесетим годинама веома свијетле нијансе могу да нагласе сваку ситну бору и учине да лице изгледа блиједо, док претамни тонови визуелно смањују природан волумен усана, који се с годинама ионако губи. Мат ружеви такође могу бити незгодан избор јер истичу линије око усана, преноси Б92.
Стручњаци препоручују класичну, интензивну црвену боју као идеалан избор у овом животном добу. Ова нијанса враћа лицу живост, освјежава тен и наглашава љепоту која долази с искуством и самопоуздањем.
На крају, руж за усне остаје једно од најмоћнијих козметичких средстава. Без обзира на године, правилно одабрана нијанса и текстура могу да учине чуда – од визуелног подмлађивања до самопоуздања које траје током цијелог дана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Стил
1 д0
Стил
3 д0
Стил
6 д0
Стил
1 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму