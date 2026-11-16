Фармерке падају у други план: Ове панталоне се враћају у моду и носе се потпуно другачије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фармерке су годинама неприкосновени фаворит у свакодневним комбинацијама, али ове јесени озбиљну конкуренцију праве им кожне панталоне. Некада резервисане за одважне модне комбинације, данас су постале један од најпожељнијих комада у женском гардероберу.
А најбоља вијест је што их можете носити од јутра до вечери, без обзира на то да ли волите опуштен или елегантан стил.
Савјети
Ово дрво је најгоре за гријање - упозорава димњачар
Јесен 2026. доноси повратак кожних панталона у најразличитијим кројевима, од класичних равних ногавица до широких модела који изгледају као да су сишли са модне писте. Посебно су популарне богате јесење нијансе, које овом комаду дају софистициранији изглед.
Иако црне кожне панталоне никада не излазе из моде, ове јесени у први план долазе модели у тамносмеђој боји.
Нијансе чоколаде, коњака и карамеле лако се уклапају уз беж џемпере, бијеле кошуље и капуте у топлим тоновима. Управо због тога одличан су избор за жене које желе да изгледају елегантно, а да притом не улажу много труда у осмишљавање комбинације.
Посебно ефектно изгледају уз једноставне мокасине или чизме са шпицастим врхом.
Ако сте мислили да кожне панталоне морају да буду уске, нови трендови ће вас разувјерити.
Друштво
Метеоролози открили када стиже снијег у ниже предјеле
Модели са широким ногавицама све су заступљенији, а њихова највећа предност је удобност. За разлику од припијених кројева, пружају већу слободу покрета и могу да одговарају различитим типовима грађе.
Уз обичну бијлу мајицу, оверсизед сако и патике изгледају урбано и модерно, док у комбинацији са елегантном блузом и потпетицама постају одличан избор за вечерњи излазак.
Поред класичне глатке коже, посебну пажњу привлаче панталоне од антилопа.
Њихова мекана текстура даје гардероби топлину и дозу ретро елеганције, нарочито када се комбинују са плетеним џемперима, кошуљама и дугим капутима.
Најљепше изгледају у земљаним тоновима, попут боје пијеска, дувана и тамне чоколаде.
Тајна доброг стајлинга је у равнотежи. Пошто су кожне панталоне саме по себи упечатљиве, најбоље изгледају уз једноставне комаде.
Савјети
Ако још нисте укиселили купус, изаберите један од ова два дана да то урадите
За свакодневне прилике довољно је да их обучете уз мекан џемпер и равне чизме. За посао их комбинујте са класичном кошуљом и сакоом, а за излазак са једноставним топом и ефектним накитом.
Управо та прилагодљивост чини их једним од најзахвалнијих модних избора јесени. Један добар пар кожних панталона може да замијени неколико различитих комада и да чак најједноставнију комбинацију учини занимљивијом, преноси ЖенаБлиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму