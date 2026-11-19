Аутор:АТВ редакција
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Има нешто посебно у тренутку када први пут чујете нову пјесму гласа уз који сте одрасли. Довољно је неколико тактова да се врате сјећања на људе, мјеста и године које сте уз тај глас упамтили.
Управо такав тренутак Драгана Мирковић приредила је својој публици када је, након готово двије године, објавила нову пјесму "Дрина".
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Фолк звијезда одлучила је да нову пјесму поклони публици пред празнике, али и уочи сутрашњег концерта у Арени 8888 у Софији, гдје ће са онима који је годинама воле подијелити радост због њеног изласка.
У новој пјесми Драгана се Дрини обраћа као сестри, повјеравајући јој своје наде и питања. Док се у стиховима нижу ријеке нашег региона, интимна исповијест прераста у причу о љубави и заједништву, о свему што људи на различитим обалама препознају једни у другима.
"Реци, Дрино, воде ти зелене, да ли некад помисли на мене? Или му је окренула главу, реци, сестро, да ли сам у праву? Реци, Дрино, Таре ти и Лима, да л’ истине у љубави има? Реци право, реко, сестро мила, макар горка та истина била", гласи рефрен нове пјесме.
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Када Драгана отпјева "реци, сестро", у те двије ријечи стане сва блискост коју умије да пренесе својим гласом. Њене пјесме људи везују за прве љубави, растанке и сусрете које и данас памте до најситнијих детаља.
"Дрина" је већ на прво слушање наишла на сјајне реакције, а судећи по томе колико је брзо пронашла пут до публике, Драгана у својој богатој каријери има још један хит.
Спот за нову пјесму сниман је током љета у Вишеграду, у режији Дејана Милићевића. У кадровима ријеке и прелијепих предјела око ње има довољно простора да стихови одјекну, а емоције преточене у пјесму дочарају и сликом.
Након сусрета са публиком у Софији, Драгану ове празничне сезоне очекује још један посебан тренутак. Први пут у каријери наступиће за дочек Нове године у Београду, гдје ће са публиком, уз пјесме које их повезују деценијама, дочекати поноћ, преноси Телеграф.
Прије тога очекује је и низ концерата које има заказане током децембра.
Нову пјесму Драгане Мирковић "Дрина" послушајте и погледајте спот у видеу испод.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
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