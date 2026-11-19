Аутор:АТВ редакција
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Америчка ријалити звијезда Клои Кардашијан (42) отворено је говорила о свом љубавном и интимном животу, откривши да се препознаје у појму демисексуалности. Након бурне везе с кошаркашем Тристаном Томпсоном (Tristan Thompson), с којим има двоје дјеце, већ готово пет година није била у озбиљној љубавној вези.
О овој теми говорила је у свом подкасту „Khloe in Wonderland“, у којем је угостила пријатеља Сајмона Хака (Simon Huck). Он јој је испричао да му је терапеуткиња сугерисала да би могао бити демисексуалан, а затим објаснио значење тог појма.
Демисексуалност је сексуална оријентација код које особа сексуалну привлачност углавном осјећа тек након што с неким развије снажну емоционалну повезаност.
Клои се одмах препознала у том опису.
– Мислим да никада нисам имала авантуру за једну ноћ. Ваљда бих се тога сјећала. Ја сам демисексуална. Вау – рекла је током разговора.
Иако јој, како признаје, недостају њежност и блискост, тренутно не осјећа потребу да улази у нову везу. Посебно јој недостају једноставни тренуци интимности, попут пољупца или загрљаја, али наглашава да јој секс није приоритет.
– Понекад само желим да ме неко пољуби. Не ради се о томе да осјећам потребу за сексом. Недостају ми нормалан, лијеп загрљај и неки основни облик интимности – признала је.
Додала је да јој смета када мушкарци говоре како желе озбиљну и посвећену везу, а потом преваре партнерку. Након свега што је прошла, не жели поново пролазити кроз разочарења нити угрозити мир који је успјела пронаћи.
Клои и Тристан били су у вези од 2016. до 2021. године, а њихов однос обиљежиле су бројне турбуленције и невјере. До коначног раскида дошло је након што је сазнала да је кошаркаш добио дијете с фитнес-моделом Марали Николс (Maralee Nichols).
Бивши партнери имају кћерку Тру (True) и сина Тејтума (Tatum).
Прије везе с Томпсоном, Клои је била у браку с бившим НБА кошаркашем Ламаром Одомом (Lamar Odom). Развели су се 2016. године, након неколико година брака.
Упркос бројним љубавним разочарењима, ријалити звијезда истиче да је поносна што је након посљедњег раскида одлучила посветити вријеме себи и опоравку. Не жели улазити у односе само због физичке блискости нити сматра да нову љубав треба тражити по сваку цијену.
– Мислим да је свима циљ пронаћи некога с ким ће остарјети, али ја то нећу форсирати – поручила је.
(Аваз)
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