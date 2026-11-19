Аутор:АТВ редакција
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Британски кувар Гордон Ремзи, познат по својим кулинарским вјештинама, оштрим критикама и честим псовкама у телевизијским емисијама, добио је звијезду на холивудској Стази славних у Лос Анђелесу.
Ремзи се током церемоније нашалио да планира да сваке суботе ујутро у девет часова, до краја живота, полира своју звијезду и да том приликом припрема доручак за посјетиоце.
„Поставићу малу покретну кухињу и свима ћу припремати невјероватно укусна кремаста јаја“, рекао је он.
Додао је да је изузетно захвалан на признању и да себе сматра најсрећнијим куваром на свијету јер се бави послом о којем је одувијек сањао, преноси Ројтерс.
Ремзи један је од најпознатијих кувара на свијету, али је славу стекао не само захваљујући врхунској кухињи већ и темпераменту, оштром језику и телевизијским наступима у којима не штеди критике на рачун такмичара и професионалних кувара.
Шкотски кувар, ресторатер и телевизијска звијезда изградио је глобалну каријеру, а његове емисије прате милиони гледалаца широм свијета. Његов пут до успјеха обиљежили су бројни преокрети, од пропале спортске каријере до ресторана са Мишелиновим звјездицама.
Сањао је о фудбалској каријери: Ремзи је у младости тренирао фудбал и чак био дио омладинског тима шкотског Ренџерса. Озбиљна повреда кољена прекинула је његове спортске планове, па се окренуо кулинарству.
Учио је од највећих кулинарских имена: Током усавршавања радио је са познатим куварима Марком Пјером Вајтом, Албером Руом, Гијем Савоаом и Жоелом Робишоном.
Већ са 31 годином отворио је свој ресторан: Ресторан „Gordon Ramsay“ у Лондону отворен је 1998. године, а убрзо је добио три Мишелинове звјездице. То признање задржао је од 2001. године.
Добио је британско одликовање: Краљица Елизабета Друга додијелила му је 2006. године Орден Британске империје (ОБЕ) за допринос угоститељству.
Аутор је више десетина књига: Објавио је бројне куваре и аутобиографију „Humble Pie“.
Има шесторо дјеце: Са супругом Таном има шесторо дјеце, а једна од њих, Матилда, позната и као Тили, такође се појављивала у телевизијским емисијама.
Један је од најпраћенијих кувара на друштвеним мрежама: Његови видео-снимци, рецепти и шаљиве реакције на јела прикупили су огромну публику широм свијета.
Ремзи је телевизијску каријеру изградио кроз емисије о кувању, такмичења, путописне серијале и ријалити-програме. Неке од њих постале су међународни хитови.
Једна од његових најпознатијих емисија. Такмичари се боре за побједу припремајући јела под притиском, док Ремзи надгледа рад кухиња, критикује грешке и често губи стрпљење.
У овој емисији посјећује ресторане који се суочавају са финансијским и пословним проблемима. Покушава да промијени јеловник, начин рада и однос власника према гостима како би спасио посао.
Ремзи је један од главних чланова жирија у такмичењу у којем се аматерски кувари боре за титулу најбољег. Такмичари морају да покажу креативност, технику и способност рада под притиском.
У овој верзији такмичења учествују дјеца и млади кувари. Гледаоци су имали прилику да виде и његову блажу страну, јер такмичаре често охрабрује и помаже им да усаврше вјештине.
За разлику од ресторана, у овој емисији Ремзи посјећује хотеле који имају проблеме са услугом, хигијеном и управљањем. Покушава да их преуреди и врати госте.
У овом путописно-кулинарском серијалу обилази различите земље, упознаје локалне кулинарске традиције, испробава необичне намирнице и учи од локалних кувара.
Емисија у којој је представљао рецепте, разговарао о храни, угостио познате личности и организовао кулинарска надметања.
Ремзи има само 24 часа да помогне посрнулим ресторанима. Уз помоћ свог тима мијења простор, јеловник и начин пословања.
Необично такмичење у којем се кува у кухињама на различитим нивоима, од најбоље опремљених до оних са ограниченим избором намирница.
Још неколико занимљивих телевизијских пројеката:
- Gordon, Gino and Fred: Road Trip – путовања са италијанским куваром Ђином Д'Акампом и француским мајстором кулинарства Фредом Сириеом, уз много хране, такмичења и хумора.
- Gordon Behind Bars – пројекат у којем је затвореницима помагао да науче кулинарске вјештине и покушају да покрену сопствени посао.
- Gordon Ramsay on Cocaine – документарна емисија у којој је истраживао проблем кокаина и његове посљедице.
- Matilda and the Ramsay Bunch – емисија у којој се појављује са својом дјецом, а посебно ћерком Тили.
Ремзи је 18. новембра 2026. године добио 2.864. звијезду на холивудској Стази славних, и то у категорији телевизије. На церемонији су му се придружили глумци Бредли Купер и Џоел Мексејл.
Посебно је занимљиво да је Ремзи први британски кувар који је добио ово признање. Његова телевизијска каријера траје више од двије деценије, а емисије се приказују у више од 200 земаља и територија.
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