Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да је Доналд Трамп, током боравка у Шенжену, поновио позив да присуствује самиту Г20 у Мајамију.
Напоменуо је да још увијек није донио коначну одлуку о путовању у САД, мада ће руска делегација свакако бити присутна.
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"Да, разговарали смо о томе. Веома сам захвалан предсједнику Трампу на позиву. Поново је покренуо то питање током наших билатералних сусрета – како током званичног билатералног састанка, тако и након завршетка трилатералних разговора. Прије свега, морам да узмем у обзир ситуацију у земљи", рекао је Путин новинарима.
Нагласио је да му честа путовања у иностранство нису увијек згодна.
"У сваком случају, веома сам захвалан Доналду на позиву", додао је он.
Према његовим ријечима, Русија ће на самиту бити представљена на високом нивоу, без обзира на то да ли ће он лично присуствовати.
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Путин је разговарао са новинарима након самита Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕЦ), током којег је одржао трилатерални састанак са Трампом и кинеским предсједником Си Ђинпингом.
Вашингтон је упутио позив за самит Г20 још у септембру, када је државни секретар Марко Рубио сугерисао да би тај скуп био прилика да се Путин састане не само са Трампом, већ и са другим свјетским лидерима.
Самит лидера Г20 заказан је за 14. и 15. децембар у "Трамп Нешнел Доралу", Трамповом одмаралишту у Мајамију, чиме се обиљежава завршетак једногодишњег предсједавања САД овом групом. Путин лично није присуствовао самиту Г20 још од 2019. године, преноси "Б92".
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