Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
У више дијелова Бањалука грађани су примијетили појачане снаге полиције, а, како је потврђено за АТВ, разлог није несвакидашњи.
Ријеч је о редовним активностима, односно свакодневној контроли поштовања саобраћајних и других законских прописа, потврђено је за АТВ.
Акција се спроводи с циљем спречавања прекршаја и кривичних дјела.
Возачи наводе да је акценат на контролама управљања возила под дејством алкохола и других недозвољених супстанци.
Према досадашњим информацијама, више патрола налазило се у насељима Лауш, Врбања, али и Петрићевац и Борик...
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
3 ч6
Бања Лука
3 ч1
Бања Лука
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму