Аутор:АТВ редакција
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Због обилних падавина и велике количине кише која се слила у Гацко, ријека Мушница је набујала.
До 19 часова на подручју Гацка пало је 80 литара кише по метру квадратном, потврдили су за АТВ из Метеоролошке станице у Требињу. Удари вјетра достизали су брзину од 76 километара на час.
Обилне падавине у вечерњим сатима изазвале су проблеме и на гатачким улицама, које су биле под водом.
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"Највећи проблеми стварају се на магистралном путу М-20, гдје нам вода доноси материјал са путева, као и са споредних градских улица. На терену су машине и путарска екипа. Обилази се свака дионица како би се одрони уклонили на вријеме", рекао је за АТВ Благоје Милошевић из "Херцеговина путева".
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