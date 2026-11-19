Аутор:Стеван Лулић
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Хероји у плавим униформама. То је можда најбољи опис полицајаца из Лопара који су прискочили самохраној мајци два малољетна дјечака и уручили јој помоћ.
Наиме, они су поводом славе МУП-а Републике Српске организовали хуманиратну акцију и прикупили новчана средства, телевизор и кућне потрепштине за ову породицу.
На овај начин показали да се њихов посао не своди само на чување закона, већ и на пружање руке помоћи када је то потребно.
У тој мисији су још једном и те како успјели.
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