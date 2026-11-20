Аутор:АТВ редакција
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Аустралијски научници кажу да алергије могу да настану због неправилности у преносу енергије кроз зидове ћелија које облажу кожу, цријева, нос, плућа и једњак, а не због имуног система, како се раније сматрало.
Алергије могу да настану када митохондрије епителних ћелија не успију да задовоље енергетске и стресне захтјеве у актуелном оружењу, што узрокује да ћелије прелако покрећу имунолошки одговор, наводи се у саопштењу аустралијског Универзитета Грифит.
"Шездесет година смо учили да алергије почињу са имунолошким системом и да се баријера руши као посљедица тога, али наш рад сугерише да би могло да буде обрнуто", изјавио је вођа студије професор Питер Смит, клинички имунолог на Универзитету Грифит.
Истраживачи су анализирали велику количину података о алергијама из досијеа 3.776 пацијената.
Докази су били најјачи код еозинофилног езофагитиса, алергијске болести једњака, пренијела је агенција Синхуа.
Резултати истраживања, објављени у часопису "Алергија", указују на то да многи одвојени окидачи, укључујући прерађену храну, загађење, микропластику, детерџенте, губитак дијететских влакана и рану употребу антибиотика, могу да утичу на енергетски капацитет ћелија које облажу дијелове тијела.
Ови налази би могли да објасне зашто се алергије често враћају након престанка лијечења, јер постојећи лијекови циљају низводну упалу, а не узрок, рекли су истраживачи.
Они су додали да ће сљедећи корак бити испитивање граничних ћелија код одојчади, прије него што се алергије развију, преноси Срна.
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