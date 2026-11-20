Аутор:АТВ редакција
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Аранђеловдан, који се прославља 21. новембра, једна је од најчешћих крсних слава код Срба. Уочи овог празника многи домови се припремају за славску трпезу, али постоје и бројни обичаји и вјеровања која се преносе с кољена на кољено.
Према народном вјеровању, уочи славе кућу треба дочекати у миру, чистоћи и радости. Ипак, важно је знати да Аранђеловдан није само дан породичног окупљања и богате трпезе, већ прије свега празник посвећен Светом архангелу Михаилу, заштитнику и војводи небеских сила.
Уочи крсне славе домаћини обично приводе крају припреме за свечани дан. Кућа се чисти и сређује, припремају се славски колач и жито, а икона Светог архангела Михаила заузима посебно мјесто у дому.
Према православном обичају, славски колач и кољиво (жито) треба припремити за славу, а домаћин их, у договору са свештеником, носи у цркву на освећење или се освећују у дому.
Посебно је важно напоменути да се за Аранђеловдан припрема славско жито, иако постоји распрострањено народно вјеровање да га не треба спремати јер је Свети архангел Михаило живи светац. То није црквено правило. Жито се припрема у славу Божију и у част светитеља, али и као симбол вјере у васкрсење и вјечни живот.
За овај празник везана су бројна народна вјеровања која су се сачувала до данас.
Молитва уочи празника: Према народном вјеровању, ноћ уочи Аранђеловдана посебно је погодна за молитву. Вјерује се да искрене молитве, упућене са захвалношћу и чистим срцем, доносе утјеху и наду.
Свети и велики Божји архангеле Михаиле, први од Анђела предстојниче пред Пресветом Тројицом, заштитниче и чувару рода људског, Ти, који си својом Војском сломио главу охолог денице на Небу и свагда посрамљујеш његову злобу и лукавства овде на земљи; Теби с вером приступамо и Теби се с љубављу молимо: буди тврди заштитник и јака одбрана свете Цркве и наше отаџбине. Огради их твојим муњевитим мачем од свих видљивих и невидљивих непријатеља. Буди Анђео чувар, премудри помоћник благочестивог и христољубивог нашег престолонаследника. Донеси му од Престола Цара над царевима просвету и силу, радост, мир и утеху. Буди непобедиви вођа и савезник наше христољубиве војске. Увенчај је славом и победом над непријатељима, те да виде сви, који се противе, да је с нама Бог и Његови свети Анђели. Не остављај, о Архангеле Божији, без твоје помоћи и заштите и нас, који прослављамо твоје име. Јер, иако смо много грешни, ми не желимо да погинемо у нашим безакоњима, него да се окренемо Господу и да будемо упућени од Њега на свако добро дело. Осветли наш ум светлошћу Божанскога Лица, које увек сија на Твом муњевитом челу, те да можемо разумети која је блага и савршена Божја воља и сазнамо шта је потребно да чинимо, а шта да презиремо и оставимо. Утврди, благодаћу Господњом, нашу слабу вољу и жељу, те да се, утврђени у закону Божјем, не подајемо више утицају земаљских помисли и телесних жеља, обманути као деца брзопролазном лепотом овога света, да због распадљивог и земаљског безумно заборавимо оно што је вечно и небеско.
А, изнад свега, измоли одозго за нас духа истинитог покајања, нелицемерну тежњу Богу и скрушеност за наше грехе, те да поживимо остатак дана нашег привременог живота, не да угађамо чулима и да робујемо страстима, него да изгладимо све што смо рђаво урадили, сузама вере и срдачним покајањем, помоћу подвига чистоте и светих дела милосрђа. А када се приближи крај наших дана и ослобођење од везе тела, не остављај нас, Архангеле Божији, без заштите против духова злобе под небом, који преграђују пут људској души која тежи Небу, него да вођени Тобом, без препрека достигнемо онај преславни рајски стан, где нема ни жалости ни уздисаја, него је бескрајни живот. И, тако удостојени, да видимо Пресветло Лице благог нашег Господа и Владике, да паднемо са сузама к ногама Његовим, па да радосно и умилно кажемо: Слава Теби, најмилији наш Избавитељу, који си, из превелике љубави према нама недостојнима, благоволео послати твоје свете Анђеле да нам послуже у нашем спасењу. Амин.
Вријеме на Аранђеловдан: У народу постоји вјеровање да временске прилике на овај празник наговјештавају каква ће бити зима и прољеће. Сачувала се и изрека: „Какво је вријеме на Аранђеловдан, тако ће бити током цијеле зиме и прољећа“.
Заштитник дома и породице: Свети архангел Михаило у народној традицији сматра се заштитником од зла, несреће и неправде. Зато му се вјерници моле за здравље, мир и слогу у породици.
Помоћ невољницима: Постоји и предање да архангел Михаило обилази људе прерушен у сиромаха или просјака, како би помогао онима којима је помоћ најпотребнија.
Аранђеловдан је празник који се у православном календару обиљежава црвеним словом. Због тога многи вјерници настоје да овај дан проведу у молитви, миру и породичном окупљању, избјегавајући тешке послове који могу да сачекају.
Не постоји посебна црквена забрана обављања свакодневних послова, али се наглашава да празник треба посветити духовном животу, породици и добрим дјелима.
Ове године Аранђеловдан пада у суботу, 21. новембра, па је славска трпеза мрсна. Божићни пост почиње 28. новембра.
Иако су припрема богате трпезе и окупљање гостију дио славске традиције, суштина крсне славе није у количини хране и пића, већ у молитви, захвалности и поштовању светитеља који се прославља.
Уочи Аранђеловдана најважније је да дом буде испуњен миром, да се укућани окупе у слози и да се празник дочека са вјером и радошћу.
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