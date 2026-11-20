Аутор:АТВ редакција
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Никола Тесла је вјеровао да је целер одличан савезник за варење и виталност, док научници и даље испитују утицај његових једињења на нервни систем.
Један од највећих научника Никола Тесла, остао је упамћен не само по епохалним достигнућима, већ и по специфичном начину живота. Његови дани били су усклађени са строгом дисциплином и радом, а исхрани је придавао посебан значај.
Сматрао је да људски организам, налик машини, ради најбоље када се о њему води рачуна на прави начин. Међу намирницама које је радо бирао издвајало се једно сасвим обично поврће - целер.
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Дуго га је јео уз лук и маслац, увјерен да је такав оброк благ за варење и добро уклопљен у његов ритам.
О томе колико је цијенио целер свједочи старији запис из 1935. године, када је у 78. години дао интервју америчком магазину "Физикал Кулчур". Разговарајући са новинаром Џорџом Ф. Корнерсом, Тесла је подијелио детаље о свом јеловнику, намирницама које заобилази и ономе што сматра пресудним за виталност.
У тексту је упоредио људско тијело са машином којој је неопходно адекватно гориво за несметан рад. Исхрану је издвајао као један од главних ослонаца здравља и радне снаге, а нарочито је наглашавао значај поврћа, јер је вјеровао да олакшава варење и снабдијева тијело важним витаминима и минералима. Као једно од омиљених јела навео је кувану мјешавину лука и сјецканог целера са доста маслаца, истичући да му тај спој прија, да се лако вари и да је годинама чинио битан дио његове исхране, преноси "информер".
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Поред тога, придржавао се и других необичних навика за столом. Сматрао је да су два оброка дневно сасвим довољна и да ручак сувишно оптерећује организам. Посебно су му пријали млијеко и бјеланца, док жуманца није јео. Месо је, како је сам рекао, конзумирао изузетно ријетко - тек једном или двапут годишње. Кафом и чајем није био одушевљен и доживљавао их је као штетне стимулансе, иако је признао да је у ранијем периоду често пио кафу.
Целер одликује висок садржај воде, мала калоријска вриједност и присуство појединих витамина, минерала и биљних једињења. По подацима америчког Министарства пољопривреде, воду чини око 95 одсто његове масе. На 100 грама сировог целера долази отприлике 1,6 грама влакана, 260 милиграма калијума, као и витамин К и други нутријенти. Захваљујући обиљу воде може допринијети свакодневној хидрацији, док влакна подржавају уредно функционисање система за варење.
Пажњу истраживача посебно привлаче биљна једињења у овом поврћу, попут флавоноида и фенолних једињења са антиоксидативним дјеловањем. Антиоксиданси учествују у заштити ћелија од оксидативног стреса, а одређене компоненте целера испитују се и због могућег утицаја на нервни систем.
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Збирни научни преглед објављен 2023. године разматрао је могућу улогу целера и његових биоактивних једињења код различитих неуролошких обољења. Посебно се издваја једињење познато као 3-н-бутилфталид, које је у експерименталним испитивањима показало могуће заштитне ефекте на нервне ћелије, између осталог код Алцхајмерове и Паркинсонове болести, као и код посљедица можданог удара.
Ипак, већина постојећих сазнања потиче из лабораторијских студија и огледа на животињама. Због тога се на основу досадашњих налаза не може тврдити да редовно једење целера јача памћење, подиже интелигенцију или спречава неуродегенеративне болести код људи.
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