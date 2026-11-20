Аутор:АТВ редакција
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Истраживање, објављено у часопису Сајенс14. новембра, а које преноси бразилски медиј Глобо, указује на важну улогу механичких контракција срца у спријечавању размножавања ћелија рака.
Срце, које се стеже и опушта приближно 100.000 пута дневно, непрестано излаже своје ћелије интензивним механичким силама.
Студија објављена у научном часопису Сајенс, показује да ова непрекидна активност пумпања крви ствара окружење које није погодно за опстанак и размножавање ћелија рака.
"Ово указује на то да је окружење у срцу непријатељско према туморским ћелијама, делимично зато што његова непрекидна механичка активност физички ограничава ширење тих ћелија", објаснила је Серена Закиња, професорка молекуларне биологије и руководитељка истраживачког тима.
Како би провјерили своју претпоставку, истраживачи су убризгали људске ћелије рака у мишеве чија су срца била генетски модификована тако да пумпају крв знатно споријим темпом.
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Резултати су показали да су, када би се учесталост срчаних контракција смањила, ћелије рака почињале да се размножавају. Међутим, чим би се активност срца вратила на нормалан ниво, туморске ћелије су одумирале.
Поред механичког дјеловања срчаних контракција, научници су открили да овај процес подстиче производњу протеина под називом несприн-2.
Овај протеин преноси сигнал до једра туморских ћелија, због чега оне престају да се размножавају, јер услови у њиховом окружењу постају неповољни.
Истраживачки тим сада испитује могућност развоја медицинског уређаја који би могао да опонаша механизам откривен у срцу и примјени га у лијечењу других врста рака, попут рака коже или дојке.
Уређај би требало да ствара сличан механички притисак на захваћена подручја, са циљем спречавања размножавања малигних ћелија.
Ово откриће могло би да отвори нове могућности у истраживању и лијечењу рака. Научници се надају да би боље разумијевање механичких сила и њиховог утицаја на туморске ћелије могло да допринесе развоју потпуно нових терапијских приступа, преноси Б92.
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