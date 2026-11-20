Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Емина Јаховић проговорила је о свом режиму исхране, повременом посту и ригорозним навикама, али и открила који јој је једини порок и чиме се части када ријеши да прекрши дијету.
Емина се на самом почетку осврнула на честе натписе на порталима о томе шта једе и колико то кошта, гдје се наводи да су јој оброци црни хљеб и ајвар. На питање како успијева да буде тако згодна уз такву храну, Емина је објаснила да је тајна у умјерености и начину припреме.
"Мени посебно спремају у Пазару, доле код маме, ајвар са маслиновим уљем. То је потпуно нискокалорично. Не поједем ја сад теглу ајвара, него поједем двије кашике и то ми је сасвим довољно", рекла је пјевачица и нагласила да заиста избјегава глутен, као и да се труди да га што мање даје и својој дјеци.
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Поред глутена, Емина је са јеловника прецртала још једну групу намирница:
"Млијечне производе избјегавам, то такође. Доста једем протеина преко меса и доста вјежбам".
Када је ријеч о дневној рутини, пјевачица је изненадила признањем да нема уобичајена три оброка.
"Немам три оброка, имам два или један. Доручак понекад не. Узмем ужину и рецимо неку лагану вечеру око 18 или 19 часова", открила је Емина.
(ГрандТВ)
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