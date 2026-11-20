Аутор:АТВ редакција
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Америчка поп звијезда Бритни Спирс поново је изазвала бројне реакције на друштвеним мрежама након што је објавила необичан снимак на којем плеше у доњем вешу, док у рукама држи два велика ножа.
Пјевачица је на свом Инстаграм профилу подијелила видео у којем, одјевена у бијели доњи веш и кратку мајицу са туфнама, изводи плесне покрете и маше ножевима испред камере.
Снимак је убрзо привукао велику пажњу, али и изазвао забринутост међу њеним пратиоцима.
Посебно су их узнемирили покрети којима је ножеве приближавала тијелу и лицу, док је уз снимак објавила и необичан коментар.
„Имала сам десет наступа са овим ножевима! Четири различита костима! Било је невјероватно колико је гласно одјекивало у мојој дневној соби када бих њима правила звук“, написала је Бритни.
Многи пратиоци запитали су се шта стоји иза њеног понашања, док су други изразили страх за њену безбједност.
Ово није први пут да Бритни Спирс објављује снимке на којима плеше са ножевима. Сличан видео подијелила је и у септембру 2023. године, када је такође била у доњем вешу и махала са два велика кухињска ножа.
Тада је објаснила да је инспирацију пронашла у наступу колумбијске пјевачице Шакире, која је на додјели МТВ видео-музичких награда извела кореографију користећи ножеве.
Након што су се бројни обожаваоци забринули, Бритни је појаснила да ножеви нису прави, већ реквизити које је њен тим изнајмио у једној продавници филмских реквизита у Лос Анђелесу.
Тада је реаговала и полиција, која је након пријаве забринутих особа обавила провјеру њеног стања. Надлежни су, након разговора са њеним адвокатом и чланом обезбјеђења, закључили да пјевачица није у непосредној опасности.
Бритни Спирс већ годинама привлачи пажњу јавности својим објавама на Инстаграму, које често изазивају подијељене реакције.
Њен живот обиљежили су бројни тешки периоди, укључујући дугогодишње старатељство њеног оца, које је окончано 2021. године, као и борба за приватност и самосталност.
Док једни сматрају да пјевачица једноставно ужива у слободи и изражавању кроз плес, други не крију забринутост због садржаја који објављује.
Нови снимак поново је покренуо расправу о њеном понашању, али и о граници између приватности јавних личности и бриге њихових обожавалаца.
(Аваз)
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