Аутор:АТВ редакција
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Џејла Рамовић и Јаков Јозиновић објавили су дует "Сузе", чију су музику и текст написали Матија Цвек и Јосип Паламета.
Спот је режирао Лука Сепчић, а снимљен је у дворцу Пејачевић у Славонији.
Аранжман потписује Махир Сарихоџић, наводи се у саопштењу поводом објаве пјесме.
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