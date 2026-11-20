Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Холивуду се ријетко одбијају понуде за сарадњу са највећим филмским звијездама, а посебно када је ријеч о Тому Крузу. Ипак, легендарни британски глумац Ијан Мекелен својевремено је рекао "не" славном глумцу, не слутећи да ће се већ наредног дана испоставити да је донио једну од најбољих одлука у својој каријери.
Све се догодило 1999. године, када је Мекелен добио понуду да се појави у филму "Немогућа мисија 2", са Томом Крузом у главној улози. Међутим, постојала је једна ствар која му се није допала – продукција није жељела да му омогући увид у комплетан сценарио, већ му је доставила само сцене у којима је требало да се појави, пише Фар Оут Магазине.
За искусног глумца то није било довољно да донесе одлуку.
"Понудили су ми улогу у филму ‘Немогућа мисија 2’ са Томом Крузом, али нису жељели да ми покажу цијели сценарио јер сам могао да откријем детаље радње. Добио сам само своје сцене. Нисам могао да процијеним какав је сценарио на основу читања само тих дијелова, па сам одбио понуду", присетио се Мекелен.
Његов агент није могао да вјерује шта је одлучио.
"Мој агент ми је рекао: ‘Не можеш да одбијеш прилику да радиш са Томом Крузом!’ А ја сам му одговорио: ‘Мислим да ипак могу’", испричао је глумац.
Сцена
Том Круз очајнички тражи дјевојку: "Уморио се од самоће"
Ипак, оно што се догодило већ наредног дана звучи готово невјероватно.
Након што је одбио улогу у наставку "Немогуће мисије", Мекелена су контактирала двојица редитеља чији ће филмови заувијек обиљежити његову каријеру.
Најприје му је Брајан Сингер понудио улогу Магнета у филму "Икс-мен", а потом је стигла и понуда Питера Џексона да заигра Гандалфа у трилогији "Господар прстенова".
"Већ сљедећег дана Брајан Сингер ме је позвао да играм Магнета, а затим ме је Питер Џексон питао да ли желим да играм Гандалфа. Прихватио сам обје понуде", открио је Мекелен.
Тако је глумац, који је у том тренутку још увијек био познатији по позоришном раду и није имао искуства са великим високобуџетним филмовима препуним специјалних ефеката, добио двије улоге које ће га учинити једном од највећих икона модерне филмске културе.
Сцена
Никол Кидман први пут отворено о браку са Том Крузом!
Занимљиво је да је улогу команданта Сванбека у филму "Немогућа мисија 2" на крају добио Ентони Хопкинс. Остварење редитеља Џона Вуа постало је најгледанији филм 2000. године, али Мекелен није имао разлога да жали због пропуштене прилике.Магнето и Гандалф постали су његове најпознатије улоге
Колико су му се ове одлуке исплатиле показује и чињеница да се Мекелен и деценијама касније враћа ликовима Магнета и Гандалфа.
Као Магнето требало би да се појави шести пут, чак 26 година након првог филма, у остварењу "Осветници: Судњи дан". Истовремено, очекује га и седмо појављивање у улози Гандалфа, такође 26 година након првог филма, у остварењу "Господар прстенова: Лов на Голума".
Док је Ентони Хопкинс у "Немогућој мисији 2" имао свега неколико сцена, Мекелен је захваљујући одбијању те понуде добио прилику да тумачи два лика која су постала дио филмске историје.
Понекад је, чини се, довољно рећи једно "не" да би се отворила врата која воде ка много већим приликама. У случају Ијана Мекелена, за то му је било потребно свега 24 сата, преноси б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
7 мј0
Сцена
7 мј0
Сцена
1 год0
Сцена
1 год0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч2
Сцена
6 ч0
Сцена
15 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму