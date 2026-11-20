Аутор:АТВ редакција
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Контроверзни македонски пјевач, Боки 13 казао је синоћ новинарима да га је Јелена Карлеуша отпратила и блокирала на свим друштвеним мрежама, те није у могућности да јој пошаље ни поруку.
На питање новинара шта се догодило и који је разлог овог Карлеушиног потеза, он је казао да не зна те је у његовом маниру рекао да је у питању или добар разлог или тешка дрога.
"Стварно сам шокиран, стварно је грозно", рекао је Боки 13. Касније, он се огласио на свом Инстаграму и написао "Прво ме блокирала Цеца, сада и Јеца. Фуј... Оксиморон. Поред тога што је изузетно и одвратно ипак... Биће интересантно".
Разлог очигледног прекида дугогодишњег пријатељства Карлеуше и Бокија 13 још увијек није познат. Оно што је познато јесте да је пјевач синоћ након концерта Мире Шкорић завршио на афтеру, односно наступу Секе Алексић, а са којима Јелена Карлеуша није у добрим односима.
Да ли је ово био намјеран потез или можда узрок краха пријатељства, за сада није познато.
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