Након што су изговорили судбоносно "да" у Цркви Свете Петке на Калемегдану, младенци су са најближима прославили овај посебан дан.

Осим детаља са вјенчања, многе је заинтересовала и разлика у годинама између супружника.

Наиме, Милош Стојановић Тигар старији је од Јоване Јеремић седам година.

Водитељка је раније говорила и о жељи да са Тигром добије још једно дијете, не кријући да већ има одређене замисли када је ријеч о проширењу породице.

- Друго дијете биће мушкарац. Ако буде мушкарац биће Василије, ако буде дјевојчица биће Василиса. Само под тим условима могу да останем у другом стању - рекла је Јована једном приликом.

Сцена Јована Јеремић се огласила усред отказа на Пинку

Јована и Милош су за своје вјенчање одабрали декорацију у црвеној боји, а салу су красили бројни цветни аранжмани од црвених ружа. И млада је за ову прилику одабрала бидермајер од истог цвијећа.

Посебан тренутак догодио се када је Јована одлучила да баци бидермајер, али је и тај обичај извела на свој начин.

- Само да се зна, није намјештено! Код мене ништа није намјештено! Ја ћу лијевом руком, лијева ми је срећнија - поручила је водитељка прије него што је бацила букет, преноси телеграф.

За куму је изабрала свог блиског сарадника Александра, а интимној церемонији присуствовао је одабрани круг људи.