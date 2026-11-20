Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Глумица Сидни Свини (29) позирала је у бијелом чипканом доњем вешу у новој кампањи свог бренда „Сирн“ (Syrn). Фотографије инспирисане зимском чаролијом објављене су 19. новембра на Инстаграм профилу њеног бренда.
Сидни је позирала испред сњежне сценографије, сједећи на црвеном сатенском огртачу са крзненим детаљима. Носила је грудњак са бретелама око врата и одговарајући доњи веш ниског струка са изрезима, као и чарапе које сежу до бутина.
„Прве пахуље у сезони заводница“, наведено је у опису објаве.
Звијезда серије „Еуфорија“ дугу плаву косу стилизовала је у полуподигнуту фризуру са лежерним локнама, док је за шминку одабрала упечатљив црвени руж, наглашене очи исцртане ајлајнером и руменило у ружичастим тоновима. Изглед је употпунила упадљивим минђушама украшеним цирконима и чипкастим штиклама.
Прошлог мјесеца Сидни је у другој кампањи свог бренда представила још једно неочекивано издање. Инспирацију је пронашла у лику Синди Лу из филма „Како је Гринч украо Божић“, па је направила исту плетену пунђу какву је Тејлор Момсен прославила у филму из 2000. године.
Њено ново издање изазвало је бројне реакције на друштвеним мрежама.
„Невјероватна си“, „Мораћу код кардиолога“ и „Ово је дефинитивно нешто најпровокативније“, само су неки од коментара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму