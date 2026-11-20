Аутор:АТВ редакција
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Након што је градоначелник Сплита Томислав Шута изјавио да град неће потписати уговор с Дином Мерлином за наступ на овогодишњем Адвенту, огласио се и тим бх. музичара.
У опширном саопштењу појаснили су детаље преговора, висину договореног хонорара и трошкове организације концерта, те запријетили предузимања правних корака.
"У циљу јасне и недвосмислене комуникације, као и због бројних медијских упита из цијеле регије, овим путем желимо јавности и публици из цијеле Европе, која је већ најавила долазак у Сплит, појаснити све околности кључне за реално сагледавање ове ситуације", започели су и додали:
"Због нетачних информација и селективних тумачења у вези с најављеним концертом Дине Мерлина на сплитској Риви 30. децембра 2026. године, желимо јасно истаћи да је понуђена и прихваћена цијена износила 140.000 евра бруто за ангажман умјетника и цјелокупног тима укљученог у припрему концертног спектакла, као и реализацију свеобухватне дигиталне промотивне кампање".
Појашњавају да је такав износ договорен управо зато што је Град Сплит тражио да се концерт одржи по истом принципу као и прошлогодишњи спектакл на Страдуну у Дубровнику.
"Наведено је од почетка било јасно комуницирано током свих наших преговора. У пројекат су били укључени комерцијални спонзори који би подмирили дио накнаде у износу од 80.000 евра. И они су, као и ми, изненађени данашњим иступом градоначелника Сплита, с обзиром на то да су сви уговори већ били у завршној фази. Истине ради, на тај начин би се укупни трошак из градског буџета Сплита драстично смањио, што је потпуно супротно износима који су се појавили у јавности када је ријеч о хонорару за овај концерт. Ту чињеницу градоначелник је данас само успут споменуо у свом обраћању, без образлагања свих детаља", наводе из Мерлиновог тима.
Посебно су нагласили да је цијена продукције од 160.000 евра, која се такође појавила у јавности, укупан износ свих прикупљених техничких захтјева извођача за концерте 30. и 31. децембра на Риви.
"Тај износ ни у једном дијелу не плаћа се Дини Мерлину, већ одабраној продукцијској компанији, што је у надлежности организатора. Скрећемо пажњу на то да, без обзира на данашње обраћање градоначелника Шуте, техничке потребе, као и цијене продукције осталих извођача, остају непромијењене", појаснили су.
Истакли су и да, иако уговор није био финализован нити потписан, сам градоначелник јавно је објавио термин концерта и детаље преговора.
"Ипак, наставили смо преговоре у доброј вјери јер је и нама била жеља да Град Сплит те ноћи буде центар цијеле регије, као што је то био прошлог љета током Мерлиновог великог стадионског концерта на Парку младежи у Сплиту, односно претходних година у Дубровнику за дочек Нове године. Имајући у виду изјаву градоначелника с конференције за медије одржане 20. новембра, да Град Сплит ни у једном тренутку није надлежан за Клинички болнички центар, односно здравство, остаје нејасно због чега је одлука донесена искључиво због једног извођача, док се остатак најављеног програма наставља према плану, уз трошкове који увелико премашују чак и укупну накнаду за цјелокупни наступ Дине Мерлина", наводе.
Изражавају жаљење што је пропуштена прилика за заједнички сусрет и незаборавну концертну вече.
"Наша публика добро зна да јој увијек желимо пружити само најбоље, без компромиса када је ријеч о квалитету и доживљају. Будући да је овом великом регионалном умјетнику, усљед једностраних потеза организатора, нанесена значајна репутацијска штета, даљњу комуникацију с Градом Сплитом и градским компанијама које организују догађај преузеће међународни правни тим стручњака. Они ће детаљно проучити све околности овог случаја и могућности подузимања одговарајућих правних корака", поручили су из Мерлиновог тима.
Подсјетимо, грађани Сплита тражили су од градоначелника да одустане од организације концерта Дине Мерлина на Риви и новац преусмјери у набавку ПЕТ/ЦТ уређаја за Клинички болнички центар Сплит.
Петиција је за само један дан прикупила готово 5.000 потписа. Грађани су критиковали и градску власт због одлуке да издвоји велики износ новца за само једну вече забаве.
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