Аутор:АТВ редакција
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Танкер се запалио након што је погођен непознатим пројектилом приликом проласка кроз Ормуски мореуз, саопштено је данас из британске Агенције за поморско-трговинске операције (УКМТО).
У саопштењу се наводи да се инцидент десио на око 15 километара сјеверно од оманског града Хасаба и да још нема података о жртвама или еколошком утицају.
Иранска Револуционарна гарда саопштила је да се нафтни танкер запалио након што је наишао на мину док је покушавао да прође кроз Ормуски мореуз недалеко од Хасаба, пише Срна.
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Хасаб се налази на полуострву Мусандам у Оману на уласку у Ормуски мореуз.
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