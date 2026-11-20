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Фото: Envato/wirestock

Око 17 часова грмљавинска олуја захватила је Београд. На престоницу су се обрушили веома јаки пљускови са грмљавином и то након сунчаног и правог прољећног дана.

Тренутна температура износи 15 степени. Ускоро следи престанак падавина, а грмљавинска олуја измјестиће се даље на исток изнад југа Баната. У наставку вечери преко Срема ће се премештати нова грмљавинска олуја, али ће својом главнином на свом путу даље на исток ка југу Баната, проћи сјеверније од Београда. Србија Апокалиптични снимци из Србије Ипак, око 19 часова шире подручје Београда поново ће захватити обилнији пљускови. Потпуни престанак падавина следи након 20-21 часова и очекује се разведравање, па ће током ноћи бити ведро, а температура ће се спустити на 8 степени. (Телеграф)

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