Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Републички хидрометеоролошки завод Србије издао је упозорење у 17 часова, наводећи да се на ширем подручју Београда у наредна два сата очекују повремена киша и краткотрајни пљускови праћени грмљавином.
У центру Београда почело је већ да грми и сијева.
Почела је да пада и киша.
Како је најавио РХМЗ, до краја дана биће умјерено до потпуно облачно у већем дијелу земље мјестимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином, док ће се суво вријеме бити само на крајњем југу земље.
Вјетар слаб и умјерен јужни и југозападни, у планинским предјелима повремено и јак.
Новембарска олуја високе базе у околини Новог Сада овог поподнева.
Олује се крећу ка истоку простором између Шапца и Врбаса.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму