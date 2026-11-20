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Ивана Илић, мајка дјевојчице Данке Илић, данас је у Вишем суду у Неготину у наставку суђења Дејану Драгијевићу и Срђану Јанковићу, оптуженима за тешко убиство, изјавила је да је од тренутка када ју је посљедњи пут видјела до сазнања да је нема прошло око три минута.
Она је остала при ранијим исказима од 17. априла 2024. и 16. маја 2025. године, те рекла да се придружује кривичном гоњењу оптужених за убиство двогодишње дјевојчице.
Данкина мајка је навела да је дјевојчица нестала 26. марта 2024. године у Бањском Пољу на породичном имању.
Рекла је да су се играли и шутирали лопту, те да се Данка у једном тренутку упутила ка узвишењу у дворишту, док је она са сином отишла по воду до аутомобила јер се флашица налазила на сувозачевом сједишту.
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"Када сам подигла главу, Данке више није било", испричала је Илићева, наводећи да је дјевојчица прије тога била удаљена од ње између пет и десет метара, и да је, након што је схватила да се не одазива, позвала супруга, а потом и полицију.
Илићева је навела да је приликом тражења дјевојчице у близини главне капије видјела бијели аутомобил у којем је био један мушкарац, док је други стајао поред капије окренут леђима, али да тада није обраћала пажњу на њих јер је била усредсређена на проналажење кћерке, те да се није сјетила да их пита да ли су видјели дијете.
Одговарајући на питања о здравственом стању кћерке, Илићева је рекла да је Данка раније више пута губила свијест, нарочито када би се узнемирила, уплашила или плакала, те да је посљедњи такав случај, према њеном сјећању, био у јануару 2024. године.
Она је навела да је могуће да се дјевојчици нешто слично догодило и кобног дана, уколико се уплашила или била повријеђена, преноси Срна.
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Драгијевић и Јанковић негирали убиство двогодишње Данке Илић
На почетку данашњег рочишта саопштено је да није приступио свједок Душан Јовановић, отац оптуженог Срђана Јанковића, а његов бранилац је навео да због озбиљних здравствених проблема није у могућности да свједочи, пренијели су београдски медији.
Оптужени Драгијевић и Јанковић су јуче пред судом у Неготину остали при одбрани да нису починили дјело које им се ставља на терет, док је тужилаштво остало при оптужници којом их терети за тешко убиство у саизвршилаштву.
Према наводима оптужнице, оптужени Драгијевић и Јанковић су 26. марта 2024. године у Бањском Пољу, код Бора, службеним возилом ударили двогодишњу Данку, потом је унијели у аутомобил, а њено тијело одвезли и сакрили.
Тијело дјевојчице до данас није пронађено.
Тужилаштво је у оптужници предложило да суд Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића осуди на казне доживотног затвора.
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