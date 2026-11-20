Аутор:АТВ редакција
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Војислав Шешељ, лидер СРС, обавио је информативни разговор у полицији након што му је синоћ уручен позив.
Како је за ТВ Информер потврдио сам Шешељ, он је био у данас био у полицијској станици 29. новембар.
"Синоћ је дошла униформисана полиција да ми уручи позив на информативни разговор на основу захтјева Првог основна тужилаштва. Била је и пријетња да уколико се не појавим, да ћу бити принудно доведен. Данас сам био у полицијској станици 29. новембар. Тамо сам дао изјаву", рекао је он.
Како је рекао главни уредник Информера, Драган Вучићевић, повод за позивање Шешеља у полицију је била изјава коју је овај политичар дао о Ради Трајковић.
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