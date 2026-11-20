Аутор:АТВ редакција
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На углу улица Цара Душана и Дубровачке на Дорћолу повријеђен је тинејџер (16), сазнаје Телеграф.
Он је задобио повреде када га је ударио аутобус.
На лице мјеста налази се екипа Хитне помоћи која указује помоћ дјечаку, пише Телеграф.
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За сада није познат степен повреда, као ни како је дошло до несреће.
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