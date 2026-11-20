Аутор:АТВ редакција
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Страст према сакупљању успомена са путовања могла би скупо коштати једног туристу. Ипак, овог пута није ријеч о само једном шачици пијеска са плаже. Туриста је очигледно желио да понесе много већи сувенир.
Седамдесетчетворогодишњи француски туриста није се задовољио малом успоменом, већ је током одмора на плажама Сардиније више пута узимао пијесак. Напунио је чак 12 пластичних флаша пијеском са различитих рајских плажа на овом италијанском острву. Укупна тежина заплијењеног песка била је већа од шест килограма!
На свакој флаши написао је назив плаже са које је пијесак узет. Међутим, са необичним сувениром није стигао далеко.
У луци Порто Торес, на северозападу Сардиније, службеници италијанске Царинске и монополске управе (АДМ), заједно са припадницима лучке полиције, контролисали су његово возило.
Сцена
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Туриста се спремао да трајектом отпутује са Сардиније за Барселону, преноси италијански портал "Ил Messaggero".
Службеници су у пртљажнику аутомобила пронашли забрањени сувенир – 12 флаша пуних пијеска са плажа.
Сада би његова необична страст према сакупљању могла скупо да га кошта. Седамдесетчетворогодишњем туристу на терет се ставља кршење регионалног закона Сардиније број 16 од 28. јула 2017. године.
Овим законом забрањено је узимање, посједовање и продаја пијеска, шљунка и шкољки без одговарајуће дозволе, чак и када се то не ради у циљу зараде.
За неовлашћено узимање пијеска предвиђена је новчана казна од 500 до 3.000 евра.
Тако би туриста умјесто планираног сувенира са одмора кући могао да понесе веома скуп рачун.
А шта ће бити са заплијењеним пијеском? Он би требало да буде враћен на плаже са којих је узет. Надлежни органи желе да на тај начин заштите осјетљив обалски екосистем и систем пешчаних дина.
Захваљујући томе што је сваку флашу пажљиво означио, службеници сада знају са којих плажа потиче поједина количина пијеска и гдје треба да је врате, преноси б92.
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