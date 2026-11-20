Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Приједору подигло је оптужницу против Д.К. из тог града због насиља у породици над ванбрачном супругом Г.Л. којој је, пијан, пријетио убиством стављајући јој сигнални пиштољ у уста!
Према оптужници све се одиграло 18. августа 2023. године у изнајмљеном стану у којем су живјели. У оптужници се наводи да је Р.З. у видно пијаном стању око три сата иза поноћи дошао у стан и пробудио Г.Л.
”Након кратке вербалне расправе Р.З. је отворио ормар и узео сигнални пиштољ и рекао јој да слободно зове полицију јер ”баш има жељу да неког убије”. Рекао је да ће њу и њеног брата одвести и убити. Затим јој је ставио сигнални пиштољ у уста, њену главу прислонио на своје ноге, а потом јој пиштољ ставио на чело пријетећи да ће је убити ако не буде радила како он каже и да ће добијати батине свакодневно”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је након тога у дневном боравку више пута ударио ванбрачну супругу шамаром по лицу.
”Док је сједила на каучу, ухватио ју је рукама за косу и почео давити. Затим је узео нож, прислонио јој га уз врат. Затим је оставио нож и наставио је шамарати и чупати за косу”, пише у оптужници.
Уколико се докаже кривица Р.З. пријети затворска казна од шест мјесеци до пет година.
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